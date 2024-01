Wintergerst sagte, bei der Herstellung der digitalen Souveränität komme auch der deutschen Politik eine Schlüsselrolle zu: «Die Bundesregierung kann eine ganze Menge tun.» Sie habe die Regulierung in der Hand. Diese laufe aber in die falsche Richtung. «Sie ist zu technologieeinschränkend, sie ist zu verbotsorientiert, sie ist zu wenig technologieoffen, als dass in Europa wirklich digitale Innovationen entstehen können.»/chd/DP/jha