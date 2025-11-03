Bitpanda bezeichnete den Führungswechsel als nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. Dieses entwickelte sich den Angaben zufolge seit seiner Gründung 2014 von einem österreichischen Start-up zu einer der grössten digitalen Investmentplattformen Europas. Es zählt über sieben Millionen Nutzer und mehr als 3200 handelbare Vermögenswerte.