Die Krypto-Handelsplattform Bitpanda bereitet sich offenbar auf einen Börsengang in Frankfurt in der ersten Jahreshälfte vor. Das in Wien ansässige Unternehmen könnte bei dem Börsengang eine Bewertung zwischen 4 und 5 Milliarden Euro anstreben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Eine Notierung bereits im ersten Quartal sei dabei eine Möglichkeit.