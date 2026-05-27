Neben der SNB nahmen auch die Banque de France stellvertretend für das Eurosystem, die Bank of Japan, die Bank of Korea, die Banco de México, die Bank of England und die Federal Reserve Bank of New York sowie über private Finanzinstitute an dem Projekt teil. Von der Schweizer Seite umfasste dies die UBS, die Basler Kantonalbank (BKB), die Waadtländer Kantonalbank (BCV), die Börsenbetreiberin SIX sowie die beiden Kryptobanken Sygnum und Amina.