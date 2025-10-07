Keine weiteren Auskünfte wollte Berger zum Engagement der Kantonalbank beim dem in den Strudel der Signa-Pleite geratenen Warenhaus Globus geben. Laut Medienberichten soll die BKB einen hohen Kredit für den Totalumbau des Warenhauses am Basler Marktplatz gesprochen haben. Die BKB könne «grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen oder tatsächlichen Kundenbeziehungen geben», sagte die BKB-Chefin lediglich.