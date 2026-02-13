Damit nehme man den ersten möglichen Kündigungstermin wahr, teilte die BKB am Freitag mit. Das Papier trägt einen Coupon von 1,8750 Prozent. Die hohe und stabile Kapitalausstattung der BKB mache den Schritt möglich.
ra/to
(AWP)
Die Basler Kantonalbank (BKB) zahlt eine im Jahr 2020 begebene Additional-Tier-1-Anleihe im Volumen von 100 Millionen Franken vorzeitig zurück. Diese wird am 17. März 2026 inklusive der aufgelaufenen Zinsen zurückbezahlt.
Damit nehme man den ersten möglichen Kündigungstermin wahr, teilte die BKB am Freitag mit. Das Papier trägt einen Coupon von 1,8750 Prozent. Die hohe und stabile Kapitalausstattung der BKB mache den Schritt möglich.
