Auch Analysten, welche gegenüber dem Titel bisher skeptisch eingestellt waren, zeigen sich in ersten Kommentaren nun positiv überrascht. So hält der Analyst der UBS (Rating «Sell») fest, dass der Energiegeschäft-EBIT satte 47 Prozent über dem Konsens liege. Ähnlich klingt es bei Baader Helvea («Reduce»): «Die aktuellen Zahlen kamen deutlich über den Erwartungen zu liegen, was die Gesellschaft mit genutzten Opportunitäten im Grosshandelsgeschäft begründet.»