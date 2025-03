Im Segment Dienstleistungen mit den vielen, in den letzten Jahren zugekauften Firmen für Infrastruktur- und Gebäudelösungen, hat die BKW derweil den Sprung zurück in die Gewinnzone geschafft. Das Geschäft soll aber noch profitabler werden - so lag die EBIT-Marge mit knapp 3 Prozent noch weit von den mittelfristig angepeilten 8,0 Prozent entfernt.