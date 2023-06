Bis Ende 2028 will die BKW bei all ihren Kundinnen und Kunden einen nach Schweizer Gesetz konformen Smart Meter zur Messung des Stromverbrauchs installieren. Der Verbrauch werde dann jede Viertelstunde gemessen und die Messdaten würden digital an die BKW übermittelt, teilte BKW am Dienstag mit.