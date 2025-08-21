BKW strikt gegen Windkraftverbot

«Europa und die Schweiz brauchen Strom», sagte Itschner im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Wo genau der Strom produziert werde, sei für die BKW grundsätzlich zwar egal. Das Unternehmen sei aber stark am Standort Bern verankert und wolle die Projekte zur erneuerbaren Stromproduktion daher auch hierzulande umsetzen. Auch wenn die Schweiz politisch diesbezüglich «ein hartes Pflaster» sei.