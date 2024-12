Eine blosse Umwandlung des Areals in eine grüne Wiese wäre nicht zielführend, sagte BKW-Chef Robert Itschner am Donnerstag an einem Medienanlass in Mühleberg anlässlich des fünften Jahrestags der Stilllegung des Atommeilers. Den Standort gelte es zu erhalten, im Interesse der BKW und insbesondere im Interesse der Schweizer Versorgungssicherheit.