Grund für die vorzeitige Refinanzierung ist die Beruhigung an den Energiemärkten, wo die Energiepreise im letzten Jahr wieder gesunken seien, erklärte der Energieversorger am Freitag in einem Communiqué. «Daher wird bei unverändert vorsichtiger Risikopolitik nicht mehr der ursprüngliche finanzielle Handlungsspielraum benötigt.» Mit der vorzeitigen Refinanzierung könne man die Kapitalkosten wieder senken.