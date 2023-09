Seit Anfang Jahr habe die BKW ihre Aktivitäten in diesem Bereich massiv ausgebaut, heisst es weiter. Im ersten Halbjahr 2023 habe das Unternehmen in Europa - vor allem in Deutschland - Grünstrom-Abnahmeverträge über eine Leistung von 500 Megawatt abgeschlossen. Den grössten Teil machte dabei Windkraft aus. Bis zum Ende des laufenden Jahres will die BKW dieses Volumen verdoppeln und ihre Tätigkeiten auf weitere europäische Länder ausweiten.