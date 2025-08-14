Der Strompreis setzt sich nebst den eigentlichen Energiekosten aus weiteren Faktoren zusammen, etwa den Kosten für die Nutzung des Stromnetzes. Während bei manchen Tarifpositionen die Kosten zurückgingen, stiegen sie bei anderen an. Zusammengefasst resultiert für 2026 eine Senkung des Strompreises um 0,9 Rappen pro Kilowattstunde oder 3,15 Prozent, wie der Energiekonzern am Donnerstag mitteilte.