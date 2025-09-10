Ein langfristiger Vertrag mit Zelestra ermögliche die Umsetzung des Stromspeichers mit bis zu 2 Gigawattstunden, heisst es in einer Mitteilung des Schweizer Energiekonzerns vom Mittwoch. Zelestra stelle der BKW einen Teil der Erzeugungskapazität der Anlage zur Verfügung, um die Flexibilität am Markt zu steuern und zu optimieren. Der Langfristvertrag laufe von 2028 bis 2040, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.