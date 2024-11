Einen Grossteil des Umsatzes am Black Friday machen laut DUH Online-Plattformen wie Amazon , Temu oder Ebay . Nach Rabattaktionen würden Produkte dann oft massenhaft zurückgegeben, hiess es. Diese Retouren würden häufig vernichtet, was eine Verschwendung von Ressourcen sei. Die kommende Bundesregierung müsse sich dafür einsetzen, die Vernichtung von Retouren per Gesetz zu stoppen, forderte die DUH.