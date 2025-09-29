Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow sprach in einem Video bei Telegram von «bedeutsamen» Stromausfällen in der Stadt. Es gebe weiter Luftalarm, die Menschen sollten sich in Kellern in Sicherheit bringen, sagte er vor einem noch beleuchteten Gebäude. Gladkow sprach auch von zwei Verletzten. In Kliniken arbeiteten Notstromaggregate, hiess es. Auf zunächst nicht überprüfbaren Videos waren auch dunkle Strassen zu sehen, auf denen fahrende Autos die einzige Lichtquelle waren.