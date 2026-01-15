Sollte das Projekt tatsächlich umgesetzt werden, wäre es eine der grössten Rechenzentrum-Investitionen in Deutschland. Microsoft gibt mehrere Milliarden Euro aus für zwei Standorte im Rheinischen Revier westlich von Köln. Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, hat im vergangenen Jahr eine Elf-Milliarden-Euro-Investition in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im brandenburgischen Spreewald angekündigt./wdw/DP/nas