Energieversorgung gab den Ausschlag

Nach Informationen des «Westfälischen Anzeigers» war für den Standort Hamm/Lippetal den Investoren zufolge die Energieversorgung ausschlaggebend: Bereits jetzt stehe hier genügend Strom zur Verfügung, sagte Blackstone-Managerin Britta Harper der Zeitung. Und in absehbarer Zeit könne man dort auch auf grünen Strom zurückgreifen. Auf dem ehemaligen RWE -Kraftwerksgelände Westfalen soll eine Höchstspannungsleitung des Netzbetreibers Amprion enden, über die grüner Strom von der Nordsee nach Westfalen geleitet wird.