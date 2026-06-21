Den Berichten, wonach Starmer schon am Montag der Downing Street den Rücken kehren wird, widersprach zumindest der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle. Es gebe keinen Grund zur Annahme, dass daran was dran sei, sagte er dem Sender Sky. Der dem Premier nahestehende Minister räumte aber auch ein, dass sich die Lage geändert habe. Starmer versuche, «einen Raum zu schaffen, in dem er über die politischen Realitäten und Herausforderungen sowie die vor uns liegenden Chancen nachdenken und reflektieren kann».