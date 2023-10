Die US-Regierung bemüht sich in Gesprächen mit der politischen Führung in Katar um die Befreiung der von der Hamas verschleppten Menschen. «Wir arbeiten auch intensiv zusammen, um die Freilassung der Geiseln - darunter auch amerikanische Staatsbürger - zu erreichen, die von der Hamas in Gaza festgehalten werden», sagte US-Aussenminister Antony Blinken am Freitag in Katars Hauptstadt Doha. Er sei dankbar für die «Dringlichkeit, mit der Katar diese Bemühungen» unterstütze. Der reiche Golfstaat Katar zählt zu den wichtigsten Unterstützern der islamistischen Hamas. Das Aussenministerium in Doha hat Israel allein für das von der Hamas angerichtete Massaker verantwortlich gemacht.

13.10.2023 18:54