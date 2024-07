Chinas Aussenminister wiederum warf den Vereinigten Staaten vor, ihre «Bemühungen zur Eindämmung und Unterdrückung Chinas nicht eingestellt, sondern sogar noch verstärkt» zu haben. Die Risiken in den bilateralen Beziehungen würden weiter zunehmen, heisst es in einer Stellungnahme des chinesischen Aussenministeriums. Man befinde sich an einem «kritischen Punkt». Zudem unterstellte Wang, dass die USA ein falsches Verständnis von China hätten.