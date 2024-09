AU-PRINCE (awp international) - Das UN-Mandat für eine multinationale Sicherheitsmission im Kampf gegen Banden in Haiti muss nach Ansicht von US-Aussenminister Antony Blinken verlängert werden. Bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in wenigen Wochen werde er ein Ministertreffen einberufen, auch um für mehr Sicherheits-, Wirtschafts- und humanitäre Unterstützung für Haiti zu werben, sagte Blinken in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince. Er sagte neue humanitäre Hilfe der USA für den karibischen Krisenstaat in Höhe von 45 Millionen US-Dollar (rund 41 Mio Euro) zu, womit die Summe für dieses Jahr auf 210 Millionen Dollar steige.