Im Bemühen um eine rasche Waffenruhe im Gaza-Krieg ist US-Aussenminister Antony Blinken in Jerusalem mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Nach einem Treffen unter vier Augen sei ein Gespräch in grösserem Rahmen mit Beratern beider Seiten geplant, teilte das Büro Netanjahus mit. Es ist Blinkens neunter Besuch seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als zehn Monaten in Israel. Nach Angaben des US-Aussenministeriums bleibt er noch bis Dienstag in der Region und wird von Israel nach Ägypten weiterreisen.