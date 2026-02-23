Auf den Strassen der Millionenmetropole New York, auf denen es an einem Montagmorgen sonst extrem betriebsam ist, blieb es weitgehend ruhig. Nur wenige Fahrzeuge waren unterwegs. Räumfahrzeuge kämpften gegen die Schneemassen an, dazwischen stapften einige wenige Menschen. Die meisten Geschäfte blieben zunächst geschlossen. Auch Schulen, städtische Bibliotheken und andere öffentliche Einrichtungen blieben auf Anordnung von Bürgermeister Zohran Mamdani geschlossen. Bereits am Sonntagabend waren am New Yorker Broadway Theatervorstellungen abgesagt worden.