Parallel dazu wurde auch das Präsidium des Bankrats neu besetzt. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft wählte Thomas Aegerter per 1. Juli 2026 zum neuen Präsidenten. Er übernimmt das Amt von Thomas Bauer, der den Bankrat seit dem 1. September 2025 ad interim geführt hatte.
Mit den Ernennungen werden die seit 2025 im Nachgang des Radicant-Debakels bestehenden Übergangslösungen an der Spitze der BLKB beendet. Die Bank erhält damit wieder eine ordentliche Führung sowohl auf operativer Ebene als auch im strategischen Aufsichtsgremium.
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(AWP)