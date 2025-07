Die BLKB nehme Wertberichtigungen in der Höhe von 105,5 Millionen Franken auf ihrer Beteiligung an der Radicant Holding AG vor, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Wesentlich für die Anpassungen seien unvorhergesehene Problemstellungen bei der Integration des Treuhandgeschäfts der Radicant Business Services sowie eine zu hohe Kostenbasis.