Auch die GLP hielt an der «höflichen Einladung» fest, wie ihr Sprecher Manuel Ballmer sagte. Wenn er an Laubers Stelle wäre, würde er das Dossier abgeben. Es sei ein Gewinn für die Regierung und das Aussenbild des Kantons, wenn das betroffene Regierungsmitglied in den Ausstand treten würde - das passiere oft und sei kein Schuldeingeständnis. Tim Hagmann (GLP) fügte an, es gehe am Ende darum, Vertrauen zu schaffen.