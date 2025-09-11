Ob die BLKB an Radicant festhält, ist weiterhin offen. Jedenfalls löste der Bankrat in seiner neuen Zusammensetzung den Beschluss des Gremiums in der alten Besetzung vom 3. Juli auf, wie Bauer bestätigte. Dieser Beschluss hielt fest, Radicant weiterzuführen. Da dieser nun rückgängig gemacht wurde, prüfe die BLKB nun verschiedene Lösungen in Bezug auf Radicant.