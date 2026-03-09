Der BLKB Sustainable Property Fund hat im verkürzten ersten Geschäftsjahr von Ende Juli bis Ende Dezember 2025 einen Nettoertrag von 1,6 Millionen Franken erzielt. Die Mietzinseinnahmen beliefen sich auf 2,6 Millionen Franken, wie das Institut am Montag mitteilte. Pro Anteil sollen 1,20 Franken ausgeschüttet werden, was einer annualisierten Rendite von 2,8 Prozent entspricht.