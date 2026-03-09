Der Marktwert des Immobilienportfolios stieg den Angaben zufolge per Ende Jahr um 1,2 Prozent auf 179,5 Millionen Franken. Das Nettofondsvermögen lag bei 129,2 Millionen Franken, während der Inventarwert pro Anteil in der Berichtsperiode um 0,6 Prozent auf 99,41 Franken zurückging.
Die BLKB hatte den Fonds Ende Juli 2025 lanciert. Für 2026 sei in der zweiten Jahreshälfte eine Kapitalerhöhung geplant, um das Portfolio weiter auszubauen. Mittelfristig ist zudem eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange vorgesehen.
an/to
(AWP)