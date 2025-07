Die schweizweite Expansion mit ihrer offiziell 2023 gestarteten Digitalbank Radicant kommt die BLKB teuer zu stehen: Sie nimmt nun Wertberichtigungen in Höhe von 105,5 Millionen Franken auf ihre Radicant-Beteiligung vor, wie das Staatsinstitut am Donnerstag mitteilte. Zudem kündigt sie «einschneidende Massnahmen» an, um die Kosten zu senken und passt ihre Ziele für Radicant an.