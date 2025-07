«Ich trete zurück, weil ich die Reputation der Bank in den Vordergrund stelle», sagte Bankratspräsident Thomas Schneider am Freitag an einer virtuellen Medienkonferenz. Die Diskussion um die Führungspersonen und um den Zeitpunkt ihres Rücktritts drohten das Vertrauen in die Kantonalbank und in die Mitarbeitenden des Instituts zu erschüttern.