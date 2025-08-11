Stadelmanns Abgang erfolgt aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Weiterentwicklung von Radicant, wie die BLKB am Montag mitteilte. Er wird seine Funktionen vorerst aber noch in vollem Umfang weiter ausüben, so etwa auch das bereits angekündigte Programm zur Senkung der Kosten und zur Steigerung der Effizienz. Danach will er seine Karriere ausserhalb von Radicant fortsetzten.