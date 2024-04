Mit Kathrin Choffat und Roger Müller werde der Bankrat mit zwei «unabhängigen und fachlich bestens qualifizierten Führungspersönlichkeiten» vervollständigt, teilte das Staatsinstitut am Mittwoch mit. Sie treten ihr Amt Anfang Juli an. Wie bereits im vergangenen November angekündigt, tritt der seit 2019 amtierende Stephan Naef per Ende Juni 2024 aus dem Aufsichtsgremium zurück. Mit den beiden Neueintritten umfasst der Bankrat neu acht Personen.