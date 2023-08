Positiven Beitrag leisten

Neu ist nun die Mobile-Banking-App von Radicant in den App-Stores von Google und Apple verfügbar. Radicant bietet dort auf Nachhaltigkeit fokussierte Anlageprodukte an. Zudem werde bei jeder Zahlung der CO2-Fussabdruck der Transaktion gemessen, der wiederum in der App eingesehen werden könne.