Radicant bietet als digitale Vermögensverwaltungsbank ihren Kunden Anlageprodukte mit Nachhaltigkeitsfokus an. Die BLKB hatte im Februar mitgeteilt, dass sie bisher rund 90 Millionen Franken in ihre neue Banktochter investiert habe. Im Jahresabschluss hatte die Bank einen Abschreiber von 22 Millionen verbucht. In der Baselbieter Politik haben die hohen Investitionen der Kantonalbank für einige Unruhe gesorgt.