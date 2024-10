Break-even für 2027/28

Mit dem Zusammenschluss der beiden Gesellschaft will die BLKB ihre Tochtergesellschaft Radicant breiter aufstellen. Damit wolle man den Break-even im Jahr 2027/28 erreichen, heisst es in der Mitteilung. Der Zusammenschluss führe zu einem in der Schweiz neuartigen und attraktiven Angebot im Smart Banking, wird CEO John Häfelfinger in der Mitteilung zitiert.