Zu den Volumen der drei Nachhaltigkeit-Fonds machte der Radicant-Sprecher keine Angaben. Laut öffentlich zugänglichen Informationen der SIX dürften Anfang Dezember 2025 in den drei Radicant-Fonds «Swiss Sustainable Equities», «Global Sustainable Equities» sowie «Global Sustainable Bonds» noch insgesamt Vermögen von rund 20,3 Millionen Franken investiert gewesen sein. Ebenfalls eingestellt hat Radicant acht von der ZKB gemanagte Tracker-Zertifikate zu verschiedenen SDG-Themen (Sustainable Development Goals).