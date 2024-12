Die BLKB-Tochtergesellschaft Radicant und das auf Treuhand-Dienstleistungen spezialisierte Fintech Numarics haben den Mitte Oktober angekündigten Zusammenschluss nun vollzogen. Die Aktionärinnen und Aktionäre hätten die entsprechenden Beschlüsse an der Generalversammlung vom Montag gefasst, hiess es am selbigen Tag in einer Mitteilung. Davor hatten bereits die zuständigen Behörden grünes Licht für das Vorhaben gegeben.