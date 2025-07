Welche Auswirkungen das Kostenprogamm auf die Radicant-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, dazu wollte der Radicant-Sprecher keine weiteren Angaben machen. Insgesamt beschäftigte Radicant per Ende Juni 134 Mitarbeitende an den Standorten in Zürich, Lissabon sowie Pristina. Hinzu kommen 10 externe Mitarbeitende am Standort Belgrad.