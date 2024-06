Die BLKB hatte im Februar mitgeteilt, dass sie bisher rund 90 Millionen Franken in ihre neue Banktochter investiert habe. Im Jahresabschluss hatte die Bank einen Abschreiber von 22 Millionen verbucht, so dass Radicant per Ende 2023 noch mit einem Wert von 68 Millionen Franken in der BLKB-Bilanz geführt wurde.