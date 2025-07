Politischer Druck

Wie seit vergangener Woche bekannt, hat der Misserfolg mit der Online-Bank auch für die Führungsspitze Konsequenzen: BLKB-CEO John Häfelfinger wird das Staatsinstitut per Ende März 2026 verlassen und Bankratspräsident Thomas Schneider wird sein Amt per Mitte 2026 zur Verfügung stellen. Per Ende 2025 tritt auch Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi ab.