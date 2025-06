Zu Beginn der Woche zogen die Ölpreise zunächst aber nur etwas weiter an. Sie waren bereits mit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran vor rund zwei Wochen deutlich gestiegen. Konkret: In der Nacht zum Montag war der Brent-Preis bis auf gut 81 Dollar gesprungen und fiel dann bis auf 77,48 Dollar zurück. Das ist etwa ein halber Dollar mehr als am Freitag.