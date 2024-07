Wegen einer dreistündigen Lahmlegung des Flughafens Köln/Bonn am Mittwochmorgen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf Personen. Nach aktuellem Stand hätten die Beschuldigten - zwei Frauen und drei Männer zwischen 21 und 55 Jahren - mit einem Bolzenschneider ein Loch in einen Zaun geschnitten und so gegen 4.30 Uhr das Flughafengelände betreten.