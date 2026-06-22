Digital gut aufgestellt

Die Schweizer Finanzinstitute sieht Kurt derweil gut aufgestellt. So seien 54 der etwa 225 Schweizer Banken im Bereich digitaler Vermögenswerte tätig und böten den Kunden etwa elektronische «Wallets» für digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen an. «Das ist eine sehr hohe Zahl im Vergleich zum Rest von Europa.» Dass es wie bei der grossen Schweizer Börsenbetreiberin SIX zu einer Rückgabe der Lizenz für eine Digitalbörse kommt, glaubt die CEO nicht. Gerade im Bereich Clearing und Settlement ermögliche die BX Digital echte Effizienzsteigerungen. «Wir haben mit BX Digital etwas wirklich Innovatives aufgebaut, das echten, messbaren Mehrwert in den Markt bringt.»