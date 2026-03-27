Umsetzung in Abstimmung mit relevanten Ländern

Dem Guterres-Sprecher zufolge soll eine Arbeitsgruppe zunächst Vorschläge entwickeln und vom Exekutivdirektor des Büros für Projektdienste (Unops), Jorge Moreira da Silva, geleitet werden. Die Umsetzung erfolge dann in enger Abstimmung mit den relevanten UN-Mitgliedstaaten. Vorbild sei unter anderem die Schwarzmeer-Initiative, über die damals ein Getreidekorridor im Ukraine-Krieg über das Schwarze Meer eingerichtet wurde. «Wir hoffen, dass alle involvierten Mitgliedsstaaten das unterstützen werden», sagte Guterres' Sprecher mit Blick auf den neuen Vorstoss.