Weil im Westen der Stadt Bern gebaut wird, führt das in den kommenden Jahren zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die BLS hebt den Bahnhof Stöckacker ab Mitte Dezember auf und ersetzt ihn langfristig durch die Station Europaplatz Nord. Bis diese im Dezember 2027 bereit ist, sollen Reisende die Bahnhöfe Europaplatz, Bümpliz Nord oder den städtischen Nahverkehr nutzen.