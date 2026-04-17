Neuer Passagierrekord

Bei den Passagieren fuhr die BLS dafür einen neuen Rekord ein. Mit rund 73,4 Millionen Fahrgästen übertraf sie die bisherige Bestmarke von 2024 um gut drei Prozent. Bei den Schiffen auf dem Thuner- und Brienzersee betrug das Plus gar 7,8 auf 1,64 Millionen, während es in den Bussen ein leichtes Minus von 0,4 Prozent auf 4,10 Millionen gab.