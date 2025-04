Die Schifffahrt hat den Passagierrekord aus dem Vorjahr hingegen knapp verpasst, erzielt aber den zweithöchsten Wert in der Geschichte. Mit rund 200'000 Fahrgästen pro Tag seien in den Zügen und Bussen der BLS mehr Menschen unterwegs als in den Autos auf der Autobahn A1 zwischen Grauholz BE und Schönbühl BE, so die BLS.