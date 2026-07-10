Vor allem in China lief es sehr schlecht - mit dem dortigen Markt hatte BMW jüngst auch seine deutliche Gewinnwarnung begründet. Der Absatz sackte um 30 Prozent auf 117'815 Autos ab. Auch der Rest Asiens lief eher schlecht. Das konnten auch Zuwächse um 5,4 Prozent auf 260'173 Autos in Europa und um 9,5 Prozent auf 134'405 Autos in den USA nicht ausgleichen.